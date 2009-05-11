Kupa finali Bünyamin Gezer'in



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Fortis Türkiye Kupası final maçını Bünyamin Gezer yönetecek.



Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 13 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de oynanacak final karşılaşmasını Bünyamin Gezer yönetecek.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Bünyamin Gezer'in yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Asım Yusuf Öz'ün yapacakları, 4. hakem olarak da Mustafa Kamil Abitoğlu'nun görev alacağı bildirildi.



