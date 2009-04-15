Kupa Fenerbahçe'nin

Teknosa Bayanlar Türkiye Kupası final maçını Galatasaray'ı 63-60 mağlup eden Fenerbahçe kazandı. Böylece Sarı-Lacivertliler kupayı üst üste 6. kez kazanmış oldu.







Karşılaşmaya hücumda daha etkili bir görüntü sergileyerek başlayan Fenerbahçe, Ajavon ve Sutton ile etkili olurken, rakibinin üst üste top kayıplarını iyi değerlendirdi ve çeyreği 18-11 üstün geçti. 2. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Sarı-Lacivertliler, devreyi 37-25 önde tamamladı. Galatasaray, 3. çeyrekte gerek savunmada gerekse hücumda daha başarılı bir oyun sergilese de Fenerbahçe aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve bu çeyreği de 53-42 üstün bitirdi. Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta, Sarı-Kırmızılılar baskılı savunmalarıyla aradaki farkı eritti. Sarı-Kırmızılılar, farkı bir ara 2 sayıya kadar düşürse de, özellikle Augustus ile taktik faulleri sayıya çeviren Fenerbahçe, sahadan 63-60 galip ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertlilere şampiyonluk kupasını, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici verdi.



F.BAHÇE-G.SARAY : 63 - 60



SALON: Kayseri Kadir Has



FENERBAHÇE: Esmeral 7, Birsel 3, Yasemin, Nalan, Powell, Nevriye 9, Ajavon 17, Sutton 10, Melike, Nevin 4, Smith 13



GALATASARAY: Emine, Şaziye, Bahar, Işıl 4, Brown 4, Korel, Yasemin 1, Yasemen, Kress 14, Augustus 21, Young 16, Esra



1. PERİYOT: 18-11



DEVRE: 37-25 (Fenerbahçe lehine)



3. PERİYOT: 53-42



5 FAUL: 35.01 Kress (Galatasaray)



HAKEMLER: Serdar Ünal, Yener Yılmaz

Musa Özyürek, Kayseri



