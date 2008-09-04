Kupa, bol gollü başladı

Futbolda, Fortis Türkiye Kupası çeşitli kentlerde oynanan 1. kademe maçlarıyla sürüyor. Kupada 1. kademe maçları ikisi dışında yapıldı.

Kupada, 1. kademe maçları bugün saat 20.00'de yapılacak Sakaryaspor-Kartalspor ve Karşıyaka-Altay maçlarıyla tamamlanacak. Bu gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbakırspor-Elazığspor..............................( 2 - 1 )

Malatya Belediyespor-Malatyaspor.......................( 5 - 4 )

Kasımpaşa-Güngören Belediyespor........................( 5 - 6 )

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Adanaspor............( 2 - 1 )

Adana Demirspor-İskenderun Demirçelikspor..............( 3 - 4 )

Kayseri Erciyesspor-BUGSAŞ Spor........................( 1 - 0 )

Çaykur Rizespor-Orduspor...............................( 1 - 0 )

Kardemir Karabükspor-Boluspor..........................( 3 - 1 )