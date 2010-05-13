Kupa Atletico Madrid'in

T24 - Futbolda, UEFA Avrupa Ligi'ni, finalde İngiltere'nin Fulham takımını uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup eden İspanya'nın Atletico Madrid takımı kazandı.



İlk oynanmaya başladığı 1955 yılında adı Fuar Şehirleri Kupası olan, 1971 yılından itibaren UEFA Kupası adı altında düzenlenen ve sezon başında da yeni adı UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa'nın ikinci kupasının finali, Atletcio Madrid ile Fulham arasında Almanya'nın Hamburg kentindeki 56 bin kapasiteli Hamburg Arena Stadı'nda yapıldı.



İtalyan Nicola Rizzoli'nin yönettiği mücadelenin normal süresi, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma devresinin ikinci yarısında Uruguaylı golcüsü Diego Forlan'ın ayağından bulduğu golle Atletico Madrid final maçını 2-1 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu.



Karşılaşmanın 32. dakikasında gelişen Atletico Madrid atağında, Arjantinli Sergio Agüero'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diego Forlan, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 1-0



İngiliz ekip Fulham, bu gole cevap vermekte gecikmedi. Fulham, 37. dakikada Macar futbolcu Zoltan Gera'nın ortasında gelen topa yarım vole vuruşu yapan Simon Davies ile beraberlik golünü buldu: 1-1.



Maçın ikinci yarısında her iki takım karşılıklı buldukları pozisyonları değerlendiremeyince, mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.





Uzatma devreleri



15'er dakikadan oynanan iki uzatma devresinin ilk yarısında da eşitlik bozulmazken, ikinci yarının 116. dakikasında, Latin Amerikalı futbolcularının işbirliği sonucunda Atletico Madrid, skoru 2-1 yaptı. İspanyol ekibinin atağında Agüero, Fulham ceza sahasının solundan yaptığı yerden ortada, topa dokunan Uruguaylı Forlan takımının kupaya uzanmasını sağladı.



Yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atletico Madrid'e kupasını, UEFA Başkanı Michel Platini verdi.



UEFA Avrupa Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nden katılan Atletico Madrid, Galatasaray ve Liverpool gibi önemli takımları eleyerek finale gelmişti.



Avrupa'nın ikinci önemli kupasını 17 Mayıs 2000'de Galatasaray müzesine götürmeyi başarırken, kupada geçen yılki final Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanmış ve Ukrayna'nın Shakthar Donetsk takımı kupayı kazanmıştı.





