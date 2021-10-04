Kuntz, "Ferdi Kadıoğlu vatandaşlık başvurusunda bulunmalı" dedi, babası kimlik kartını paylaştı!

Spor Servisi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımda forma giymesi için Türk vatandaşlığına başvurması gerektiğini söyledi, genç futbolcunun babası, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF." paylaşımında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, ajans ve gazetelerin spor müdürleriyle Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında bir araya geldi.

Alman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullandı.

Kuntz'un açıklamalarının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun babası, Fenerbahçe'de forma giyen futbolcunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının fotoğrafını koyduğu paylaşımda, ""Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF." ifadelerini kullandı.

"Sergen Yalçın'la dalga geçmedim, özür dilerim"

Stefan Kuntz, imza töreninde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım" sözlerinin tartışıldığının hatırlatılması üzerine ise "Bu kesinlikle dalga geçmek gibi bir şey değildi. Sadece gerçek düşüncenin kalpten söylenirken, saygı unsuru barındırırken şaka yollu tarifiydi. Bana 'Oynadığın en iyi orta saha oyuncusu kim?' diye sorsalar, her zaman 'Sergen' derim. Kalpten söylenen, içinde saygı da barındıran bu küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim.



Ama insanlarla çalışma yolumun anlaşılması açısından sizlere fikir verdiğini düşünüyorum. Araya küçük şeyler katmak tarzımdır. Sergen'le henüz görüşmedim. Dört maç geçtikten sonra hocaları ve kulüpleri ziyaret turlarımız başlayacak. Çünkü telefonla görüşme yapmaktan ziyade yüz yüze görüşme yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu küçük yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kuntz, "Almanya'da yetişen yetenekli gençlerin Türk Milli Takımı'nda mı, Alman Milli Takımı'nda mı oynamasını istersiniz?" sorusunu, "Tabii ki beni takip etsinler derim. Mesela Ahmed Kutucu'dan bahsedelim. Ahmed'i Alman milli takımını seçmesi için ikna etmeye çalışmıştım. Genç bir oyuncunun vermesi gereken ilk karar bu. Şimdi kuralları değiştiriyorlar. Artık Ümit Milli Takım için bir resmi maça çıktıktan sonra milli takımı değiştirme şansı kalmıyor. Avrupa’da iyi bir futbol ağım var. Bu 4 maç geçtikten sonra, Türkiye için oynayabilecek her oyuncuyu milli takım için ikna etmeye çalışacağım." şeklinde yanıtladı.