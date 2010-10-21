-KUNG-FUDA TÜRKİYE BİRİNCİ KAYSERİ (A.A) - 21.10.2010 - Kayseri'de düzenlenen Kung-Fu Dünya Şampiyonası'nda genel klasmanda birinciliği Türkiye kazandı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Azerbaycan, Rusya, Tacikistan, İran, Irak, Hindistan, Kırgızistan, KKTC, Kuveyt, Kazakistan, Gürcistan ve Hollanda'dan 9'u bayan 320 sporcu katıldı. İki gün süren şampiyonada, Türkiye genel klasmanda birinci olurken, ikinciliği Rusya, üçüncülüğü de İran elde etti. Takım yarışmalarında ise Azerbaycan birinci, Türkiye ikinci, Kuveyt de üçüncü oldu. Full sanda ve Light sanda dalında ayrıca 10 kemer maçı yapıldı. Çok çekişmeli geçen maçlarda Kayseri'den bayanlarda 60 kiloda Nazlı Yorulmaz ve 55 kiloda Eda Eroğlu, erkeklerde ise 70 kiloda Ümit Hançer ile 81 kiloda Bekir Kaya rakiplerini yenerek kemer almaya hak kazandılar. Organizasyon Komitesi Başkanı Türk Milli Takımlar Antrenörü Orhan Özaktı, yaptığı açıklamada, Kayseri'de artık bu tür müsabakaların sık sık yapılacağını söyledi. Kayseri'deki tesislerin bu tür organizasyanları kaldıracak kapasitede olduğunu kaydeden Özaktı, ''Bize yardımlarını esirgemeyen sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye, Kayserispor A.Ş. yetkililerine, Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci'ye, Gençlik Spor İl Müdürü Yahya Şahan'a, Amatör Sporlar Federasyon Başkanı Musa Soykarcı'ya teşekkür ediyorum'' dedi.