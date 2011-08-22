-Künefeyle uyuşturucu servisi HATAY (A.A) - 22.08.2011 - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, künefe tatlısının altına ve eski bir ayakkabının içine gizlenmiş halde toplam 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürülüğü ekipleri, Antakya-İskenderun karayolunda yaptıkları rutin kontroller sırasında şehirlerarası otobüslerde arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve durumundan şüphe edilen A.A (23) ile O.E'nin (27) yanlarındaki poşette arama yapan ekipler, künefe tatlısının altına ve eski bir ayakkabının içerisine gizlenmiş toplam 1 kilogram kubar esrar maddesi buldu. Gözaltına alınan A.A. ve O.E'nin emniyette alınan ifadesinde, Hatay'dan aldıkları uyuşturucu maddesini Adana'ya götürerek piyasaya süreceklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Zanlıların adliyeye sevk edildikleri bildirildi.