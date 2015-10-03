Kunduz’da hastane bombalandı



Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'daki çatışmalar sırasında hastaneyi hedef alan bombalı saldırının ABD hava kuvvetleri tarafından düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden yapılan açıklamada saldırıda en az 9 görevlinin öldüğü, 37 kişinin de ağır yaralı olduğu bildirildi. Ağır yaralılar arasında 19 hastane çalışanının da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırının başlamasının ardından hem Amerikan hem de Afganistan ordusunun bilgilendirildiği ancak bombardımanın 30 dakikadan fazla sürdüğü belirtildi. Bina da saldırıda büyük hasar aldı. Saldırı sonrası yangın çıkan hastanede 105 kişinin tedavi edildiği bildirildi.

Afganistan'daki ABD güçleri Sözcüsü Albay Brian Tribus, saldırıda söz konusu hastanenin de hedef alınmış olabileceğini, olayın incelendiğini açıkladı.