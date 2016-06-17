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Kundu'da ormanlık alanda 24 saat arayla ikinci yangın

Yangının etkili olduğu alan hakkında kesin bilgi alınamadı

17 Haziran 2016 23:09

Antalya Kundu turizm bölgesindeki Kumköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Kumköy Mahallesi turizm bölgesinde fıstıkçamı ormanında yangın çıktı. Çıkış sebebi belli olmayan yangına üç helikopter bir yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale edilirken karadan da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Yangının etkili olduğu alan hakkında kesin bilgi alınamadı. 

Kundu'daki ormanlık alanda, dün de yangın çıkmıştı.

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