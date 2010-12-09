-KUNDAKLADIKLARI İŞ YERİNİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER AYVALIK (A.A) - 09.12.2010 - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kundaklanan iş yerlerinde çıkan yangını söndürmeye giden iki kardeşten biri uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldü, diğeri ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde 150 Evler Mahallesi 29 Mayıs Caddesi Yeni Sanayi'de bulunan Serkan (35) ve Sercan Sürek (19) kardeşlere ait tost ekmeği fırınında yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı öğrenilen yangını söndürmeye giden Sürek kardeşler, iş yerlerinde silahlı saldırıya uğradı. Serkan Sürek, olay yerinde hayatını kaybetti, karnından ve omzundan ağır yaralanan Sercan Sürek, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak N.Y. ve O.B, suç aleti 2 silahla birlikte yakalandı.