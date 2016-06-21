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Dünya
Deutsche Welle

Kundakçıya 3,5 yıl hapis cezası

Almanya’nın Altenburg kentinde iltica başvurusunda bulunanların kaldığı bir yurdu kundaklayan kişi 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

21 Haziran 2016 00:01


Thüringen eyaletindeki Altenburg kentinde iltica başvurusunda bulunan insanların kaldığı bir yurdu kundaklayan 29 yaşındaki bir kişi 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gera Eyalet Mahkemesi, söz konusu kişiyi binada çıkan yangından dolayı suçlu buldu.

7 Aralık 2015 tarihinde, binanın merdivenlerinde kağıt ve bırakılmış çok sayıda bebek arabası ateşe verilmişti. Duman nedeniyle aralarında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğu dokuz kişi yaralanmıştı. Davaya bakan hâkim, zanlının yabancı düşmanlığıyla hareket ederek binayı ateşe verdiğini ve en azından bina sakinlerini korku ve endişeye sevk etmek istediğini bildirdi.

Aynı davada yargılanan 31 yaşındaki diğer sanıksa kundaklama suçundan serbest bırakıldı ancak Nazi ifadeleri kullandığı için para cezasına çarptırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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