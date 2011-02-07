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KUNDAKÇILAR YAKALANDI İSTANBUL (A.A)

07 Şubat 2011 18:13

-KUNDAKÇILAR YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - İstanbul'da otomobilleri yakmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi, 7 kilo 500 gram benzinle yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli, Pendik, Zeytinburnu, Başakşehir, Şişli ve Beyoğlu'nda son günlerde çok sayıda otomobilin yakılmasıyla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Bağcılar ve Beyoğlu'nda sokak aralarında bulunan otomobilleri yakmaya çalıştığı öne sürülen, terör örgütü PKK sempatizanı olduğu bildirilen 5 kişiden 2'sini Avcılar'da, 2'sini Bağcılar'da, birini Beyoğlu'nda suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerlerinde, evlerinde ve yanlarında taşıdıkları bidonda toplam 7 kilo 500 gram benzin, 3 şişe, bez parçaları ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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