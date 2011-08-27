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Dünya

Kundakçılar için 2,4 milyon dolar ödül MEKSİKA (A.A)

27 Ağustos 2011 00:29

-Kundakçılar için 2,4 milyon dolar ödül MEKSİKA (A.A) - 26.08.2011 - Meksika hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Monterrey kentinde bulunan bir kumarhaneyi kundaklayanların yakalanmasını sağlayacak bilgi için 2,4 milyon dolar ödül vaat etti. Devlet Başkanı Felipe Calderon'un, 52 kişinin ölümüne yol açan saldırının sorumlularının yakalanmasını sağlayacak bilgiye ödül konulması için yetkililere talimat verdiği bildirildi. Calderon, saldırıyı ''barbarlık'' olarak nitelendirmiş, ülkede 3 günlük yas ilan etmişti. Monterrey'de 8 kişilik bir grup, dün öğleden sonra benzin dökerek kumarhaneyi ateşe vermişti.

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