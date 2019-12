Kundak değil, alkollü cinnet

>> Almanya'da yine kundaklama kuşkusu

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde Kemal C. (43) adlı bir Türk, eşi Hicran C. (42) ve kızını ölümle tehdit ettikten sonra evini ateşe verdi.Berlin polisi, Kemal C'nin, eşi ve kızını ölümle tehdit ettiğini, bunun üzerine Hicran C. ve kızının kendilerini bir odaya kapattıklarını, daha sonra olay sırasında içkili olduğu tahmin edilen Kemal C'nin evi ateşe verdiğini belirtti.Polis, yangının evden çıkış yolunu kapattığından, anne ve kızın birinci katta bulunan odanın penceresinden atladıklarını ifade etti.Yangının, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, hafif yaralanan Kemal C'nin hastanede tedavi edildiği, daha sonra gözaltına alınarak hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.Almanya’nın Ludwigshafen kentinde 3 Şubat 2008 tarihinde çıkan ve 5’i çocuk 9 Türk’ün ölümüne yol açan yangında kapsamlı araştırma sonuçlarına ve uzman raporlarına göre yangında kundaklama ihtimalinin bulunmadığı açıklanmıştı.