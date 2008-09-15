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Dünya

Kundak değil, alkollü cinnet

Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde Kemal C. (43) adlı bir Türk, eşi Hicran C. (42) ve kızını ölümle tehdit ettikten sonra evini ateşe verdi

15 Eylül 2008 03:00

Son dönemde Türklerin ikamet ettiği bölgelerde çıkan yangınlarla gündeme gelen ve kimisinde kundaklama iddiaları ortaya atılan Almanya'da bir Türk'ün daha evi yandı. Ancak bu kez evi ateşe veren kişi, Türk babanın kendisi oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde Kemal C. (43) adlı bir Türk, eşi Hicran C. (42) ve kızını ölümle tehdit ettikten sonra evini ateşe verdi.

>> Almanya'da yine kundaklama kuşkusu

Berlin polisi, Kemal C'nin, eşi ve kızını ölümle tehdit ettiğini, bunun üzerine Hicran C. ve kızının kendilerini bir odaya kapattıklarını, daha sonra olay sırasında içkili olduğu tahmin edilen Kemal C'nin evi ateşe verdiğini belirtti.

Pencereden atladılar

Polis, yangının evden çıkış yolunu kapattığından, anne ve kızın birinci katta bulunan odanın penceresinden atladıklarını ifade etti.

Yangının, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, hafif yaralanan Kemal C'nin hastanede tedavi edildiği, daha sonra gözaltına alınarak hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ludwigshafen büyük yankı bulmuştu

Almanya’nın Ludwigshafen kentinde 3 Şubat 2008 tarihinde çıkan ve 5’i çocuk 9 Türk’ün ölümüne yol açan yangında kapsamlı araştırma sonuçlarına ve uzman raporlarına göre yangında kundaklama ihtimalinin bulunmadığı açıklanmıştı.

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