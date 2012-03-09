Kumrular Sokak patlaması sorgusundan 'itiraf' iddiası var

T24 - Ankara Kumrular Sokak'taki patlamayla ilgili gözaltına alınan üniversite öğrencisi U.K.'nin suçunu itiraf ettiği öne sürüldü. Görgü tanıklarının da zanlıyı teşhis ettiği belirtilirken, soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; Ankara Kumrular Caddesi’nde geçen yıl meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili bugün 4 kişi daha gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan üniversite öğrencisi U.K.'nin sorgusu yapıldı. Bombayı koyan kişi olduğu iddia edilen U.K.'nın görgü tanıklarınca teşhis edildiği ileri sürüldü.

Kumrular Caddesi’nde, geçen yıl 21 Eylül’de meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Dün Adana'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen üniversite öğrencisi U.K.'nin verdiği ifade doğrultusunda bugün 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin U.K.'ye yardım ve yataklık edenler ve akrabaları olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları tarafından teşhis edildi

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan U.K.'nin 'susma' hakkını kullandığı iddia edildi. Bu arada Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan görgü tanıklarına U.K.'nın gösterildiği, görgü tanıkları tarafından teşhis edilen U.K.'nin Kumrular Caddesi'ndeki bombayı koyan kişi olduğu ile sürüldü. Görgü tanıklarından park görevlisinin de U.K.'yi teşhis ettiği, "Patlamanın meydana geldiği arabayı getirip park eden ve bana 5 TL park parası verdikten sonra 'acelem var' diyerek giden kişi buydu" dediği öne sürüldü.

Üzerinden sahte kimlik çıktı

Bombalama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen U.K.'nın, gözaltına alındığı sırada üzerinde Halil İbrahim G. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı da belirtildi. Adana’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen U.K.’nın, Adana Üniversitesi’nde öğrenci olduğu belirlendi. Bu arada Kumrular'daki patlamayla ilgili gözaltına alınan U.K.’nın yeni bir eylem hazırlığı içinde olduğu ileri sürüldü.