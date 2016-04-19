Kumpas soruşturmasında bilirkişi: İmzanın Dursun Çiçek'e ait olma ihtimali zayıf

İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nda Dursun Çiçek’e ait olduğu iddia edilen imza yeniden incelendi. Al Jazzera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, bilirkişi raporunda, belgedeki imzanın emekli Albay, CHP milletvekili Dursun Çiçek’e ait olmasının "zayıf bir ihtimal" olduğu tespit edildi.

Ergenekon davasının en tartışmalı delillerinden biri İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ydı. Planın, Ergenekon sanığı avukat Serdar Öztürk'ün ofisindeki aramalarda bulunduğu iddia edilmiş ve metin 12 Haziran 2009'da Taraf gazetesinde yayımlanmıştı.

Islak imzalı belge

"İrticayla Mücadele Eylem Planı" başlıklı belgenin altında şu an CHP milletvekili olan emekli Albay Dursun Çiçek’e ait olduğu iddia edilen 'ıslak imza’ vardı.

Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı ve imzalandığı ileri sürülen belge, AKP ve Fethullah Gülen cemaatine yönelik "komplo ve yıpratma planları" içermekteydi. Plan metninde AKP'li bazı isimlere yönelik kara propaganda talimatları yer alıyor.

Başbuğ ‘kağıt parçası’ demişti

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ‘kâğıt parçası’ olarak nitelendirdiği İrtica ile Mücadele Eylem Planı, Ergenekon davası sürecinde hep tartışmalara konu oldu.

Dursun Çiçek ifadesinde söz konusu plandan haberi olmadığını ve planın altındaki imzayı kendisinin atmadığını söylemişti.

Adli Tıp Genel Kurulu, 5 Şubat 2010 günü 4'e karşı 7 oyla belgedeki imzanın Dursun Çiçek'e ait olduğuna karar vermişti. Çiçek’e ait diyen üyeler Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Bülent Özata, İsmail Çakır, Lokman Başer, Bülent Üner ve Hacı Mehmet Akın'dı. Çiçek’e ait olmadığı yönünde görüş bildiren üyelerin isimleri ise Tuncay Çınar, Kağan Gürpınar, Uğur Günaydın ve Hasan Karasu...

PDY soruşturmaları kapsamında yeniden rapor istenildi

Gülen cemaatine yönelik "paralel yapı" iddiası kapsamında yürütülen soruşturmalarla birlikte bu belge yeniden ele alındı. Dursun Çiçek belge üzerindeki imzanın yeniden incelenmesini talep etti.

Talebi kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı imzanın Dursun Çiçek’e ait olup olmadığının tespiti için bilirkişi heyeti oluşturdu.

Üç profesör 11 sayfalık rapor hazırladı

Profesörler Salih Cengiz, Gürsel Çetin ve Abdi Özaslan’dan oluşan heyet geçtiğimiz günlerde incelemesini tamamlayarak 11 sayfalık bir rapor hazırladı.

Çiçek’in 1990 ve 2000’li yıllarda çeşitli evraklara attığı imzalar ile İrtica ile Mücadele Eylem Planı altındaki imza karşılaştırıldı.

"İmzaların başlangıcı ve bitişi benzemiyor"

Raporda incelenin eylem planındaki imzanın siyah mürekkepli kalemle atıldığı belirtildi. Belgenin altındaki imzanın başlangıç ve bitişinde mekanik bir kırılma olduğu ancak imza örneklerinde bu kırılmaya rastlanmadığı ifade edildi. Soruşturmaya konu belgedeki imzanın başlangıcının da, örnek imzalara benzemediğine dikkat çekildi.

"Belgenin arkasında imza izi yok"

Bilirkişi raporunda imzalı belgenin ön veya arkasında fulaj (herhangi bir belge düzenlenirken kalemin belgeye uyguladığı basınç neticesinde belge üzerinde ve altında bulunan diğer belgeler üzerinde oluşan izlere fulaj izleri deniliyor) izinin olduğu belirtilirken, diğer imza örneklerinde bu fulaj izinin olduğu tespit edildi.

"Çiçek’in imzasının taklidi kolay"

Söz konusu belgedeki imzanın ne zaman atıldığının incelemelerde tespit edilemedi belirtilen raporda, “Dursun Çiçek’e ait imzaların kendi arasında yapılan incelemede, taklidi kolay imzalar olduğu saptanmıştır” denildi. Raporda, karşılaştırma için verilen imza örnekleri arasında da değişkenlik (varyasyon) olduğu da vurgulandı.

"Şekilsel benzerlikler de mevcut"

Raporda belgedeki imza ile örnek imzalar arasında benzerlikler olduğuna da vurgu yapıldı. Raporda, “İnceleme konusu belgedeki Çiçek’e atfen atılmış olan imza ile bazı karşılaştırmalar arasında şekilsel olarak benzerlik mevcuttur. Karşılaştırmada kullanılan imzaların kendi arasında değişkenlik göstermesi nedeniyle, benzerlik ve benzemezliklerin imzadan imzaya değişkenlik göstermesi doğal bir sonuçtur. İnceleme konusu imza ile bazı karşılaştırmalar arasında şekilsel benzerlik yanında, başlatılış ve sonlandırılış biçimi, tarzı, genel hacim, genel doğrultu, eğim, kısımların oranları, hız ve işleklik bakımından uygunluk ve benzerlikler vardır” ifadeleri yer aldı.

"Çiçek’e ait olması ‘zayıf’ ihtimal"

İmzanın taklit edilebilir olmasının sonuca gitmeyi zorlaştırdığının vurgulandığı raporun sonuç bölümünde dört madde yer aldı.

Birinci madde de, “İncelenen belgedeki imzanın ‘zayıf ihtimalle’ Dursun Çiçek’in el ürünü olabileceği, ancak bunun kesin olarak belirlenemediği, nitekim dosyada mevcut çok sayıdaki bilirkişi raporunda farklı kanaatler belirtilmiş olması da bundan kaynaklanmış olabileceği...” denildi.

İkinci maddede ise, ”Söz konusu belgedeki imzanın ıslak mürekkeple atılı olduğu, başka bir belgeden taşıma olduğuna dair herhangi bir delil elde edilemedi” tespiti yapıldı.

‘İmzanın bir imza makinası ile atıldığını gösteren kuvvetli bir delil olmadığı’ belirtilen üçüncü maddede, “Belgedeki imza zayıf ihtimalle makine ürünü olabilir” açıklaması yapıldı.

Dördüncü maddede ise, atılan imzanın zamanla solmasından dolayı imzanın ne zaman atıldığına ilişkin bir değerlendirme de yapılamadığına dikkat çekildi.

Avukat İrem Çiçek: Kumpas sürecini destekleyecek şekilde hazırlandığı ortaya konulmuştur

Raporu ilişkin Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek, Al Jazeera’ye açıklamalarda bulundu.7 yıl önce İrtica İle Mücadele Planı adı verilen planın sahte olduğunu belirten İrem Çiçek, “Bu sahte plan ile Türkiye Cumhuriyetinin Genelkurmay Başkanı dahil çok sayıda subay tutuklanmıştır. İncelenen taklit imza ile ilgili olarak, firari savcı Zekeriya Öz tarafından özel olarak alınan bilimdışı imza inceleme raporlarında ‘incelenen imzanın Dursun Çiçek’in eli ürünü olabileceği kanaatine varılmıştır’ şeklinde kesin tespitler yapılmıştır" dedi.

Yeni raporda incelenen imzanın Dursun Çiçek’in eli ürünü olma ihtimalinin zayıf olduğunun açıklandığını belirten avukat İrem Çiçek şöyle konuştu:

“İncelenen imzanın basit tersimli, taklidi kolay, değişkenlik arz eden bir imza olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca imzanın başlangıç ve bitiş kısmının dursun Çiçek’e ait samimi imzalardan farklı olduğu, yine Çiçek’e ait imzaların tamamında bulunan fülaj (baskı) izinin taklit imzada olmadığı da vurgulanarak önceki raporların kriminal gerçeklere aykırı olarak, kumpas sürecini destekleyecek şekilde hazırlandığı ortaya konulmuştur. Davanın başından beri sahte plan altındaki imzanın incelenmesini mahkeme heyetinden 175 kez talep ettik ve fakat imzanın Dursun Çiçek’e ait olmadığına ilişkin rapor verilmesinden korkan sözde yargı mensupları ve bu kumpası kuran örgüt üyeleri bu taleplerimizi her defasında gerekçesiz olarak reddettiler. Bugün geldiğimiz noktada iftiraya alet olanlar ve masumlar bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Böylesi bir senaryo ile TSK dahil çok sayıda kurumu ciddi şekilde yıpratanların hesap vermesi için mücadelemiz devam edecektir.”