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Kumlu'yu kutladılar ANKARA (A.A)

11 Aralık 2011 17:38

-Kumlu'yu kutladılar ANKARA (A.A) - 11.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Kumlu'yu kutladı. Cumhurbaşkanı Gül, Kumlu'ya telgraf göndererek, tebrik etti ve başarılar diledi. Gül, ayrıca Kumlu'yu telefonla arayarak kutladı.  Başbakan Erdoğan, Kumlu'ya TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurul sonucu yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı bir kutlama mesajı gönderdi. Bu arada Mustafa Kumlu, genel kurulda alınan kararların TÜRK-İŞ'in manifestosu olduğunu ve bu manifestonun kendilerine rehberlik edeceğini söyledi.    Kumlu, Büyük Anadolu Hotel'de düzenlenen TÜRK-İŞ'in 21. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, TÜRK-İŞ için artık yeni şeyler söylemenin zamanı olduğunu ifade etti.  Genel kurulun etkilerinden arınıp tek yürek, tek yumruk halinde dev sorunların çözümü için el ele yürümeleri gerektiğini belirten Kumlu, ''Biz birlik ve bütünlük içinde oldukça, tek bir yürek, tek bir ses oldukça önümüzde hiç kimse, hiçbir güç duramayacaktır'' dedi. TÜRK-İŞ genel kurullarında kazananın ve kaybedeninin olmadığını dile getiren Kumlu, ''Protestolarla, sloganlarla, yapılan konuşmalarla genel kurulumuza TÜRK-İŞ topluluğunun her rengi yansımıştır. Tabanında her türlü eğilimi barındıran TÜRK-İŞ'e yakışan da budur'' diye konuştu. Kumlu'nun genel başkanlık seçimindeki rakibi Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın da demokratik bir mücadele ortaya konduğunu, genel kurulun bu yönde bir irade gösterdiğini belirtti.  Genel kurullarda demokrasi gereği yarışlar olduğuna işaret eden Öztaşkın, kendilerinin de bunun gereğini yerine getirdiklerini söyledi.  Konuşmaların ardından Kumlu ve Öztaşkın ile listelerinde yer alan isimler birbirlerini tebrik ederek, el ele basın mensuplarına poz verdi.

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