Kumluca'da heyelan nedeniyle yol çöktü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D 400 karayolu üzerinde heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı.

Antalya- Kumluca karayolunun 20’nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde saat 16.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D 400 karayolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendirilirken, ağır tonajlı ve uzun araçlar ise Elmalı- Korkuteli karayoluna yönlendiriliyor.

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