T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kumluca'da heyelan nedeniyle yol çöktü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D 400 karayolu üzerinde heyelan nedeniyle çökme meydana geldi

25 Şubat 2018 22:24

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D 400 karayolu üzerinde heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı.
Antalya- Kumluca karayolunun 20’nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde saat 16.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D 400 karayolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendirilirken, ağır tonajlı ve uzun araçlar ise Elmalı- Korkuteli karayoluna yönlendiriliyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA Antalya DHAANTALYAnın KumlucaYolAntalya KumlucaYazır Mahallesi YenbeyDubleBazıYazır MahallesiElmalı KorkuteliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24