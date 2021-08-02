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Kumluca’da 53 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu

02 Ağustos 2021 17:18

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kasapçayırı Mahallesindeki müstakil evinde yalnız başına yaşayan Zeki Çiftçi’nin (53) evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekipleri eve geldiğinde Zeki Çiftçi’nin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiftçi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Zeki Çiftçi’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi.

Zeki Çiftçi’nin evlenmediği, evinde tek başına yaşadığı belirtildi. (İHA)

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