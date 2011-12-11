-Kumlu yeniden Türk-İş Başkanı ANKARA (A.A) - 11.12.2011 - Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda, Mustafa Kumlu yeniden genel başkanlığa seçildi. Büyük Anadolu Hotel'de 8 Aralık'ta başlayan Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimin ardından sona erdi. Seçimde, 362 delegenin tamamı oy kullandı. Oyların 350'si geçerli sayıldı. Oyların 223'ünü Mustafa Kumlu, 127'sini ise Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın aldı. Bu sonuçla Mustafa Kumlu, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi. Türk-İş Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: ''Genel Sekreter Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar.'' Sonuçların açıklanmasının ardından taraflar birbirini kutladı.