-Kumlu: Yanlış yola girdiniz ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, ''Aklı selim olsaydınız, burayı size teslim ederdim. Yanlış yola girdiniz, onun için burada mücadele ediyorum'' dedi. Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu, Büyük Anadolu Hotel'de devam ediyor. Kumlu, Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada, 2007'deki Genel Kurul'un ardından ülkenin sık sık değişen gündemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, yaşananların Türk-İş'in çalışma hayatının sorunlarının çözüm merkezi olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Türk-İş'in bütün siyasi partilere aynı mesafede durmak zorunda olduğunu ve buna da devam edeceğini dile getiren Kumlu, referandum sürecinde üyelerinin tercihine ipotek koymadıklarını söyledi. Görevlerinin temsil ettikleri topluluğun hak ve görevlerini korumak ve geliştirmek olduğuna işaret eden Kumlu, Türk-İş'e bir siyasi partinin ya da oluşumun görevlerinin yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Eylemleri sorunları çözmenin bir aracı olarak gördüklerini anlatan Kumlu, şunları kaydetti: ''Diyelim ki biz, son 4 yılda hiç eylem yapmadık, hükümete teslim olduk, sorunlar karşısında kılımızı kıpırdatmadık, diyelim ki el-etek öptük... Böyle yapmadık. 4 yılda büyüklü küçüklü 24 eylem yaptık. Ben her yerde konuşmadığım için böyle bir haksızlık yapmayın. Türk-İş'i beğenmeyebilirsiniz, ama sahip çıkmalısınız, Türk-İş'i sokaklarda yıpratmaya hakkınız yok.'' Sendikal Güç Birliği Platformu'nu eleştiren Kumlu, ''TÜRK-İŞ, mücadeleci ve müzakerecidir, ama maceracı değildir. Eylemlerin politik yaklaşımlara malzeme yapılmasına asla izin vermeyeceğiz'' diye konuştu. 37 yıldır sendikal mücadelenin içinde olduğuna işaret eden Kumlu, ''Anamın ak sütü kadar temiz ve akım. Sülalemi satsanız bindiğim arabanın tekerini alamayız. Bunu bilerek götürüyorum bu işi. Bu bünye bugüne kadar çamur tutmadı, bundan sonra da çamur tutmayacak'' dedi. Sendikal Güç Birliği'nin ''aradığını bulamadığını'' öne süren Kumlu, şunları kaydetti: ''Yanlış yaptınız sayın Ayçin, yanlış. Toplantılarda, Türk-İş'in itibarını sarsmak için elinizden geleni yaptınız. Bir kez bile yanıt vermedim. Çünkü ben Türk-İş'i kamuoyunda tartışmam dedim. Türk-İş'in tartışılacağı yer Başkanlar Kurulu ve Genel Kurul salonudur. Aklı selim olsaydınız, burayı size teslim ederdim. Yanlış yola girdiniz, onun için burada mücadele ediyorum. Türk-İş'e itibarı, onu itibarsızlaştıranlar veremez. Bu Genel Kurul'da duyduğunuz gürültü, yerinde sayanların gürültüsüdür. Yarın önümüze sandık konulacak, ben genel başkanlığa yeniden adayım, artık karar sizlerin. Aday olan herkese başarılar diliyorum. Türk-İş'in bu genel kuruldan sonuç ne olursa olsun birlik ve beraberlikle çıkacağına inanıyorum.'' Genel kurul, yarın 362 delegenin katılımıyla yapılacak seçimlerin ardından sona erecek.