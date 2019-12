Kumlu: Sevince gölge düşürdüler

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Kadıköy’deki izinli gösteride Taksim’de 1 Mayıs kutlamasına izin verilmemesini eleştirdi.



Türk-iş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, demokrasiye zarar veren korku aşılsın diye Taksim'de kutlama yapmak için Valilikten izin istediklerini belirterek, "Ama izin vermediler ve ayıp ettiler. 1 Mayıs'ın tatil edilmesi sevincine gölge düşürdüler" dedi.



Türk-iş tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy'de düzenlenen miting sona erdi. Mitinge katılanlar Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi önünden iki kortej halinde yürüyerek Kadıköy İskele Meydanı'na ulaştı. Katılımcılar, polis tarafından üst aramasından geçirildikten sonra teker teker miting alanına alındı.



Grupların alanda yerini almasının ardından, Atatürk ve 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Türk-iş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, mitingde yaptığı konuşmada, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılması için Valiliğe izin başvurusu yaptıklarını ancak izin verilmediğini, bu nedenle de 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutlamaya karar verdiklerini söyledi.



'Ayıp ettiler'



Kumlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Demokrasimize zarar veren Taksim korkusu, 1 Mayısları gölgeleyen Taksim takıntısı aşılsın istedik ama izin vermediler ve ayıp ettiler. 1 Mayıs'ın tatil edilmesi sevincine gölge düşürdüler. Biz sizlerin her birinizden teker teker sorumluyuz. Sizleri bir mitinge çağırdığımızda burnunuz bile kanamadan evlerinize göndermek bizim boynumuzun borcu."



1 Mayıs'ın barış ve kardeşlik günü olduğunu vurgulayan Kumlu, dünyada terörü ve savaşları körükleyenleri lanetlediklerini söyledi.



Kumlu, karanlık güçlerin Türkiye'de yıllardır kardeşçe yaşayanların savaşmasını istediklerini kaydederek, Diyarbakır ve Şırnak'ta daha dün 10 askerin şehit olduğunu hatırlattı.



Şehit ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Kumlu, "Bugün burada dünyaya ve ülkemize barışı, kardeşliği hep birlikte çağıralım" dedi.



Küresel ekonomik kriz



Dünyada yaşanan küresel ekonomik krize de değinen Kumlu, yoksulluk ve işsizliğin küreselleştiğini söyledi.



Kumlu, krize karşı önlem alan Hükümet'in arabada, lüks eşyada, lüks konutta vergileri indirdiğini belirterek, "Tamam onu da yap. Ama çalışanların her gün aldığı yiyecekleri vergi dışı bırak. Asgari ücreti vergi dışı bırak. İşsizlik sigortasının ödeme koşullarını iyileştir. İşten çıkarmayı engelle. Madem piyasa canlansın istiyorsun tüm çalışanlara ikramiye dağıt" dedi.



Seçim zamanı kendilerinden oy isteyenlerin, bu taleplere kulak vermesi gerektiğini savunan Kumlu, "Bize kulak tıkamaya devam ederseniz, yarın sandık önümüze konduğunda dersinizi alırsınız" diye konuştu.



Mustafa Kumlu, şöyle devam etti:



"Ey hükümet sana sesleniyorum; var mı öyle işçileri, emeği ile geçinenleri sefaletle baş başa bırakmak. Bırak artık hayal aleminde gezmeyi. Kriz bizi on ikiden vurdu. Yoksulluğu, açlığı önle. İşsize iş yarat, sosyal adaleti, adil bölüşümü sağla. Şu çok iyi bilinsin ki, emeği ile geçinenler, haklarına el uzatanları, çocuklarını geleceğini karartanları, acı ve mutsuzluk yaratanları asla affetmez."



Diğer konuşmacılar



Almanya Bilim ve Eğitim Sendikası adına konuşan Ulrike Behrend de, 1 Mayıs'ta İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Türkiye'de 1 Mayıs'ın tatil edilmesinden dolayı işçileri kutladığını söyledi.



Behrend, gelecek yıl 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını temenni ettiğini dile getirdi.



Almanya Gıda İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Selahattin Yıldırım ise bugün Taksim'e yürümek isteyenlere karşı emniyet güçlerinin tutumunu kınadığını söyleyerek, demokratikleşmenin yolunun Taksim'den geçeceğini savundu.



ATV-Sabah grevcileri adına Uğur Güç de 1 Mayıs 1997'yi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getirerek, "Bağımsız habercilik adına buradayız" dedi.



Mitinge, Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bircan Akyıldız, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İnsel, Emeğin Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel ve CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de katıldı.



Miting, düzenlenen konserin ardından sona erdi. Mitingin sona ermesiyle gruplar dağıldı.