Kumlu: Kıdem tazminatının kaldırılması söz konusu olamaz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, kıdem tazminatının kaldırılması hususunda konunun hükümetin gündeminde olmadığını, bu yüzden kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kumlu, "Herkes yüreğini ferah tutsun Türk-İş böyle bir durumun karşında olacaktır" dedi.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri, kıdem tazminatı tartışmaları ve iş kolu istatistikleri başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konularında bir basın toplantısı düzenledi. Kumlu konuşmasının başında Diyarbakır'da yaşanan terör saldırısına değinirken, "13 Askerimizin canını alan kanlı elleri lanetliyoruz, kanla beslenen teröristlerin bir gün mutlaka hak ettikleri cezayı bulacaklarına inanıyoruz" dedi.



Toplantıda 2011 Ocak ayından itibaren görüşmelerine başlanan toplu iş sözleşmelerine ilişkin çerçeve protokolün imzalanmasının geciktiğine dikkat çeken Kumlu, "TÜRK-İŞ, kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin genel seçimler öncesinde imzalanabilmesi için her türlü çabayı sarf etmiş, ancak buna rağmen sözleşmelerin seçimler öncesinde bağıtlanması mümkün olamamıştır" dedi.

"Bakan'dan talebimiz, hükümetin teklifini bir an önce iletmesidir"



61'nci Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Faruk Çelik'in görevlendirildiğini hatırlatan Kumlu, şunları söyledi:



"TÜRK-İŞ'in öncelikli talebi vergi kayıplarının giderilmesidir. 2003-2010 döneminde işçiler dışındaki ücretlilerin vergi oranları düşürülmüş, 2006 yılında yüzde 25 olan vergi oranının yüzde 27'ye yükseltilmesi ücretliler aleyhine olmuştur. Vergi dilimlerindeki artış nedeniyle işçilerin Ocak ayında aldıkları ücret yıl içinde iki kez düşmekte, aldığımız zam vergiye gitmekte, bu durum işçileri 'azalan ücretli' haline getirmektedir. Hükümetten birinci talebimiz, öncelikle vergideki bu kaybımızın giderilmesi, Ocak ayında aldığımız ücreti yıl boyunca azalmadan almaya devam etmemizin sağlanmasıdır. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerine ilişkin çerçeve protokolün imzalanması gecikmiştir. Sayın Çalışma Bakanı'ndan talebimiz, bir an önce Hükümetin teklifini bizlere iletmesidir. Teklifin bize iletilmesinin ardından, TÜRK-İŞ kamu kesimi koordinasyon kurulu verilen teklifi değerlendirecek ve o noktadan sonra önümüzü görebilmemiz daha kolay olacaktır. Dileğimiz, sürecin masa başında, işçiyi memnun edecek şekilde sonuçlanmasıdır. Aksi halde grev kararlarının peş peşe asılması kaçınılmaz bir hale gelecektir."



İş kolu istatistikleri hususunda da yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Kumlu "Sendikalarımızın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için gerekli olan yüzde 10 barajı halen varlığını korurken, iş kolu istatistiklerinin SGK verilerine göre yayınlanmasını öngören yasa hükmü ise yürürlüktedir. İş kolu istatistiklerinin yasa değişmeden, yani iş kolu barajı düşürülmeden SGK verilerine göre yayınlanması halinde ise bir çok sendikamız toplu iş sözleşme yapabilme yetkisini kaybedecektir. Umuyoruz ki bugün TBMM'de iş kolu istatistiklerinin yayınlanmasının ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılır ve böylece AB yolundaki Türkiye yüzde 10 barajını aşabilmiş üç beş sendika ile kalmanın ayıbını yaşamaz" dedi.

Kıdem tazminatı kaldırılamaz



61'nci Hükümet'in programının açıklanmasının ardından gündeme gelen kıdem tazminatı meselesine de dikkat çeken Genel Başkan Mustafa Kumlu, hükümet programında konuyla ilgili yer alan "İşçilerimizin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerimizin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorununu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle, sosyal taraflarla istişare içinde çözeceğiz" ifadelerine dikkat çekti. Konunun Bakan Faru Çelik ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini belirten Kumlu, "Sayın Çalışma Bakanı'nın da bu konunun gündemde olmadığına ilişkin açıklamaları vardır. Hükümet Programındaki bu yaklaşım yeni bir fon taslağının işareti sayılabilir. Bu dönemde ne yapılmak istendiğine ilişkin henüz bize iletilen bir çalışma yoktur, ancak konuyla ilgili geçmişten bu güne gelen kötü anılarımız vardır. Önceki hükümetler döneminde de aynı korumacı yaklaşımlarla gündeme getirilen ancak kıdem tazminatı hakkımızı budamayı amaç edinen fon taslakları hatırımızdadır. Bir de bu güne kadar fonlarda toplanan paraların kötü akıbeti ortadadır. Türk halkı fonlara güvenmemektedir. Bu güne kadar devlet güvencesindeki fonlar ya çar çur edilmiş, ya da İşsizlik Sigortası Fonu'nda olduğu gibi amacı dışında kullanılmıştır. Ben buradan tüm işçilerimize sesleniyorum. Herkesin içi rahat olsun. Hiç kimse "kıdem tazminatlarımız kaldırılıyor" diye paniğe kapılmasın. TÜRK-İŞ bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanların kıdem tazminatı hakkının gaspını içeren ya da bu hakkı geriye götürecek hiçbir düzenlemeye müsaade etmeyecektir" diye konuştu.



Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kumlu 'Kıdem tazminatı' kaldırılacak mı? sorusuna, "Kıdem tazminatı hükümet gündeminde yoktur, bu yüzden de kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Herkes yüreğini ferah tutsun Türk-İş böyle bir durumun karşında olacaktır" yanıtını verdi.



