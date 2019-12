-Kumlu: Kıdem tazminatı işçinin hayalidir ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, kıdem tazminatının işçinin hayali olduğunu, hayallerden vazgeçilemeyeceğini ifade ederek, ''Eğer konu bize rağmen mevcut hakların budanması biçiminde ete kemiğe bürünürse bunu hazırlayanlar cevabı, hayatı durduran eylemlerle alacaktır'' dedi. Tük-İş'e bağlı Liman-İş Sendikasının Genel Kurulu, Türk-İş Genel Merkezi'nde toplandı. Kurulun açılışında konuşan Kumlu, istihdam ve işsizlik sorununa çözüm getirilirken, geçmiş dönemlerde gündeme getirilmiş, ancak işçi kesimince kabul görmemiş önerilerde ısrar edilmemesi gerektiğini söyledi. Esneklik, kıdem tazminatı, özel istihdam büroları, bölgesel asgari ücret, işsizlik sigortası fonu konularında, çalışanlar aleyhine düzenlemelerin yeniden gündeme taşınmamasını isteyen Kumlu, ''Bugün çeşitli platformlarda tartışma konusu yapılmak istenen bu ve benzeri konularda işçi kesiminin yüksek duyarlılık içinde bulunduğu unutulmamalıdır'' dedi. ''Eğer işsizliğe çözüm olarak, çalışan hak ve çıkarlarına göz dikme anlayışı, yeni dönemde de sürdürülürse elbette ki bunun bir bedeli olacaktır'' ifadelerini kullanan Kumlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kıdem tazminatı konusunun dillere pelesenk edilmesi son derece üzücüdür. Bu konuyla ilgili hemen her gün bir sayın bakanımız açıklama yapmakta, her bakanın açıklamasından sonra bir fırtına kopmaktadır. Evet, konu Hükümet programında, fon yaklaşımıyla yer almaktadır. Ama Hükümet programında yer alan her konunun gerçekleştirilemediği de yıllardır kurulan hükümetlere ve onların programlarına bakıldığında görülecektir. Sayın bakanlarımız konuşuyor, çünkü kamuoyu kıdem tazminatında yapılmak istenen değişikliklere alıştırılmak isteniyor. Ama biz alışmayacağız arkadaşlar.'' -''Kırmızı çizgimiz, kazanılmış haklarımızdır''- Kıdem tazminatındaki kırmızı çizgilerinin sık sık kendilerine sorulduğunu dile getiren Kumlu, şunları kaydetti: ''Açık ve net söylüyorum. Kırmızı çizgimiz, kazanılmış haklarımızdır, aynı hakların hem şu anda çalışanlar için hem de yeni sigortalı olacaklar için muhafaza edilmesidir. İtirazımız, herhangi bir modelle bu hakların geriye götürülmesi, budanmasına yöneliktir. 50 yıldır buna izin vermeyen Türk-İş, bundan sonra da vermeyecektir. Eğer konu bize rağmen mevcut hakların budanması biçiminde ete kemiğe bürünürse, bunu hazırlayanlar cevabı, hayatı durduran eylemlerle alacaktır. Bugün itibariyle konuşuyorum, kıdem tazminatıyla ilgili bize yansıyan bir çalışma yoktur. Çalışma Bakanı daha dün konunun gündemde olmadığını yinelemiştir. Yarın bir gün gündeme getirilmek istenebilir. O gün geldiğinde de kırmızı çizgimiz bellidir.''