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Kümeslerden horoz ve tavuk çalan 3 kişi tutuklandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, bir süredir kümeslerden horoz ve tavuk çalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

16 Mart 2018 23:55

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, bir süredir kümeslerden horoz ve tavuk çalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre Çarşamba ilçesinde bir süredir geceleri kümeslere girerek horoz ve tavuk çalan B.T.(17), H.C. (18) ve G.K. (19), son olarak dün akşam Yeşilırmak Mahallesi 294\'üncü Sokak\'ta bir kümese girerek 1 horoz ve 5 tavuk çaldılar. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uzun süredir yürütülen takip sonucu şüpheliler dün akşam yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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