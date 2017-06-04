Küme düşen Rizespor'da Trabzon'a büyük tepki

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen Bursaspor'un Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesiyle küme düşen Rizespor'da, komşu şehir Trabzon'a büyük tepki var.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve teknik direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor camiasına yönelik olarak sert açıklamalar yaptı.

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan “100 yıl geçse de, Rize bunu unutmaz” derken Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman “Komşuluk farklı şey. Çok emek verdim ama bu emeği hak etmiyor. Böyle şeyler söylemek tarzım değil ama bu unutulacak gibi değil” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan:

Bu şehir bugünü unutmayacak artık. 100 yıl geçse de, Rize bunu unutmaz. Çok üzüldük tabi ama hayat devam ediyor. Bu çocuklar ligde kalmayı hak etti. Çok fazla eksiğimiz vardı. Bugün bile 6 eksikle geldik. Futbolda böyle şeyler var. Şans geldi bize ama olmadı. Çok daha kuvvetli geliriz. Bu şehir, bugünü unutmayacak artık. Geldiğimden beri dostluk geliştirmek için uğraşıyorum ama bu şehir bunu unutmaz. Yenilmek önemli değil. Son haftalarda performansımızı konuşmaya pek gerek yok. Sadece bu şehrin bunu unutmayacağını söyleyebilirim. Ortalama olarak 4 yılın en iyi futbolunu oynamış olabiliriz. Şansızlık yaşadık, futbolun içinde olur böyle şeyler. Ama sadece sizin elinizde değil böyle şeyler. İki şehir arasındaki spor dostluğunu geliştirmek için çok uğraştım ama artık bitti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

Üstümüzdeki iki takım da Trabzonspor'u Trabzon'da yendi. Bu şehir, bunu unutmayacak. Rakibimizin yarısı eksik, bir hedefi yok. Ama bize karşı nasıl oynadıkları ortada. Yüzyıllar geçse de bu şehir bunu asla unutmayacak. Komşuluk farklı şey. Çok emek verdim ama bu emeği hak etmiyor. Böyle şeyler söylemek tarzım değil ama bu unutulacak gibi değil.