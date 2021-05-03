Küme düşen Denizlisporlu futbolcuların neşeli görüntüleri taraftarları çileden çıkardı!

39. hafta sonunda topladığı 28 puanla bitime 3 maç kala Süper Lig'den düşen ilk takım olan Denizlispor'da karşılaşma sonrasında futbolcuların neşeli görüntüleri futbol gündemine oturdu.

Süper Lig’in 39. haftasında Çaykur Rizespor’a 1-0 yenilerek lige veda eden ilk takım olan Denizlispor’da maç sonunda futbolcuların 90 dakika sonrasındaki neşeli halleri dikkat çekti.

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükseldikten sonra geçen yıl pandemi nedeniyle küme düşmeyen Denizlispor, bu sezonda da Süper Lig’e tutunamadı. Lige veda etmenin üzüntüsünü yaşayan yeşil-siyahlı takımın taraftarları, maç sonunda beIN Sports kameralarına yansıyan futbolcuların tavırlarına tepki gösterdi.

Bir Denizlispor taraftarı, "Birileri düşürür, birileri ayakta tutar ama sen hep ayakta kal Denizlispor" şeklinde tweet atarken, takımın eski futbolcusu Burak Akyıldız da ekrana yansıyan görüntüye tepkisini şöyle gösterdi; "Bizler Denizlispor’u ligde tutarken her galibiyetten sonra ağladık. Çünkü hepimizin düşüncesi tekti; takımı ligde tutmak. Bugünkü görüntüye çok üzüldüm. Her ne kadar yönetim tarafından sıkıntılar çekilmişse de sahadan böyle ayrılma hakkınız yok."

Teknik direktör dayanmadı!

Maddi zorluklar yaşayarak ligde veda eden Denizlispor, başkan Ali Çetin yönetiminde iki sezonda toplam 9 teknik direktör ile çalıştı.

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e Yücel İldiz yönetiminde çıkan Ege temsilcisi, ligin ilk 7 maçından sonra İldiz ile yollarını ayırdı ve sonrasında istikrarlı bir türlü yakalayamadı.

Mehmet Özdilek 15 maç

Hakan Kutlu 13 maç

Yalçın Koşukavak 9 maç

Bülent Uygun 8 maç

Robert Prosinecki 8 maç

Yücel İldiz 7 maç

Ali Tandoğan 4 maç

Levent Kartop 4 maç

Kenan Atik 3 maç.