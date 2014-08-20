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Kumburgaz'daki 5 gençten üç gündür haber yok

İstanbul Kumburgaz sahilinden pazar günü kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten haber alınamıyor

20 Ağustos 2014 22:27

İstanbul Kumburgaz, Kamiloba sahilinde pazar günü öğle saatlerinde kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan 5 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Posta.com.tr'nin haberine göre, denize açıldıktan sonra kaybolan Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi’yi bulmak için ekipler arama çalışmalarını bugün sabahta sürdürdü. Kaybolanların yakınları da arama çalışmalarını yerinde takip etti.

 

Bölge taranıyor

 

Arama çalışmalarını kriz merkezinden yöneten Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Umur Zamanoğlu, "Kazanın meydana geldiği bölgenin büyük bir kısmında taramayı bitirdik; ancak halen eskort bir tekne sürekli bölgeyi taramaya devam ediyor" dedi.

 

Helikopter, İmralı Adası açıklarında can yeleği tespit edildi

 

Çalışmalarını harita üzerinden de anlatan Zamanoğlu, "Havadan inceleme yapan helikopter ile arkasından Sahil Güvenlik botu, İmralı Adası açıklarında can yeleği tespit etti. Can yeleğiyle alakalı doğrulama işlemlerini tamamlamış bulunuyorlar. Bu bölgeye ağırlık verdik.''

 

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ kaybolan gençlerin ailelerini ziyaret etti

 

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Nursel Aydoğan, Kumburgaz’da deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan 5 gencin ailelerini ziyaret etti. HDP

heyeti, Kumburgaz Kamiloba sahiline gelerek, gençlerin aileleriyle görüştü. Kaybolan gençlerden Mikail Çelik’in babası Mahmut Çelik, Sebahat Tuncel’i görünce "Getirdin mi beş tane yavrumu, hani neredeler" diyerek feryat etti.

 

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