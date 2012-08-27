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Kumburgaz'da tekne kazası: 4 kişi kayıp

Kayıp 4 kişi için Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı

27 Ağustos 2012 13:12

Kumuburgaz'da balık tutmak için denize açılan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi denizde kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası turizmci Şener Karataş 4 arkadaşıyla, Kumburgaz Dalgıç Sitesi'nde oturan ağabeyi Berkan Karataş'ın yanına gitti. Karataş, akşam saat 17.00 sıralarında balık tutmak için arkadaşları İsmail Kılıçaslan, Bülent Balta, Metin Şahin ve Hamdi Ali Ertuğrul'un ile birlikte denize açıldı. 5 kişinin bindiği tekne ilerleyen saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.

En son saat 19.00 sıralarında kendilerinden haber alınan teknedekilerden Bülent Balta, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Diğer 4 kişi ise denizde kayboldu.

Kayıp 4 kişi için Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Helikopterin de katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp yakınları gözyaşları içinde sahilde beklemeye devam ediyor.

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