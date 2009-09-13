Kumbağ'da 4 bine yakın ev sular altında kaldı

Tekirdağ'ın merkez Kumbağ Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin
Uzunlar, sel felaketinin ardından beldede temizlik çalışmalarına başlandığını
belirterek, “Beldemizde yaklaşık 4 bine yakın ev sular altında kaldı”
dedi.
Uzunlar yaptığı açıklamada, halkın perişan halde olduğunu
söyledi.
Beldenin her yerinin balçık içinde olduğunu ifade eden Uzunlar,
“Can kaybımız yok ama halkımızın maddi zararı çok fazla” diye
konuştu.
Beldede hasar tespit çalışmalarına halen başlanmadığını belirten
Uzunlar, şunları kaydetti:
“Şu anda vatandaşlarımız evlerindeki suları
başlatarak temizlik çalışması yapmaya çalışıyorlar. Beldemizde 4 bine yakın ev
sular altıda kaldı. Bunların çoğu yazlık ama insanlarımız bu evlerde kışın da
oturuyorlar. Şimdiye kadar yiyecek yardımı yapıldı. Kızılay ise halen gelmedi.
Sadece komşu kaymakamlık ile Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Belediyesinden yardım
geldi.
Sel felaketinden dolayı halkımız çok mağdur durumda. Herkesin
eşyaları sularlar altında bulunuyor. Ne yol ne de altyapımız kaldı. Devletten
yaralarımızın sarılması için yardım bekliyoruz. Devletin yardımı olmazsa bu
maddi hasarın altında kalkamayız.”