Kumbağ'da 4 bine yakın ev sular altında kaldı

Uzunlar yaptığı açıklamada, halkın perişan halde olduğunu söyledi.



Beldenin her yerinin balçık içinde olduğunu ifade eden Uzunlar, “Can kaybımız yok ama halkımızın maddi zararı çok fazla” diye konuştu.



Beldede hasar tespit çalışmalarına halen başlanmadığını belirten Uzunlar, şunları kaydetti:



“Şu anda vatandaşlarımız evlerindeki suları başlatarak temizlik çalışması yapmaya çalışıyorlar. Beldemizde 4 bine yakın ev sular altıda kaldı. Bunların çoğu yazlık ama insanlarımız bu evlerde kışın da oturuyorlar. Şimdiye kadar yiyecek yardımı yapıldı. Kızılay ise halen gelmedi. Sadece komşu kaymakamlık ile Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Belediyesinden yardım geldi.



Sel felaketinden dolayı halkımız çok mağdur durumda. Herkesin eşyaları sularlar altında bulunuyor. Ne yol ne de altyapımız kaldı. Devletten yaralarımızın sarılması için yardım bekliyoruz. Devletin yardımı olmazsa bu maddi hasarın altında kalkamayız.”

