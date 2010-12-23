-KUMAR OPERASYONUNDA 71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI MERSİN (A.A) - 23.12.2010 - Mersin'de, bir lokale düzenlenen kumar operasyonunda 71 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, balık pazarının bulunduğu yerde yardımlaşma kooperatifi adı altında faaliyet gösteren bir lokale operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin daha önce 8 kez operasyon düzenlediği lokalin işletmecilerinin, baskından kurtulmak için dışarıya güvenlik kameraları kurdukları görülürken, suç malzemelerini saklamak için de tuvalet olarak kullanılan yerde üzeri fayans ile örtülebilen gizli bölmeler tespit edildi. Tombala oynayan, aralarında kadınların da bulunduğu 3'ü çalışan 71 kişi gözaltına alınarak Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis, kumarhane malzemelerine el koydu.