-KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAİREYE GİZLİ DÜZENEK İZMİR (A.A) - 06.04.2011 - İzmir'in Alsancak semtinde lüks bir binaya düzenlenen operasyonda, kumarhaneye dönüştürülen daireye gizli düzenek kurdurtmak amacıyla zorla alıkonuldukları ileri sürülen 2 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin Alsancak'taki lüks bir konuta kumarhane oluşturmaya çalıştığı, gizli kamera ve ses düzeneği konusunda yeni program geliştirip düzenek kuran M.S. ile arkadaşı S.B'yi zorla alıkoyduğu bilgisi üzerine takip başlattı. İki kişinin Alsancak'taki bir dairede tutulduğunu belirleyen ekipler, can güvenliklerinin tehlikede olabileceğini değerlendirilerek operasyon başlattı. Lüks daireye özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskın yapan polis, M.S. ile S.B'yi kurtarırken, binadaki H.S, Ö.S, B.Ö, çevresinde güvenliği sağlayan G.K, T.B, E.D, H.Y'yi yakaladı. -KUMARHANE KURUP GİZLİ DÜZENEKLER YERLEŞTİRMİŞLER- Ekipler, baskında dairenin kumarhaneye çevrildiğini ortaya çıkardı. Operasyonda 7'si tamamlanmış, 2'si ise yapım aşamasında olan poker, rulet ve kollu makineler ele geçirdi. Kumarhanelerde kullanılabilecek bir güvenlik kamera takip sistemi ile bilgisayar programı geliştirdiği ileri sürülen M.S, polislere zanlılar tarafından alıkonulduğunu söyledi. Zanlıların kumarhaneye çevrilen dairede M.S'ye, kumar oynayanların ellerindeki kağıtları görebilecek ve masada bulunan kağıtları masa altından izleyebilecek gizli kamera düzenekleri kurdurttukları, rulet makinesinde topun istedikleri sayıda kalmasını sağlayan bilgisayar düzeneği yerleştirttikleri, oyuna katılan adamlarıyla iletişimi sağladıkları ses düzeneği hazırlattıklarının tespit edildiği ileri sürüldü. Zanlıların, binadaki aynı katta bir daire daha satın alarak, kameraları buradan izledikleri ve yönlendirmeleri bu daireden yaptıkları belirlendi. Lüks binadaki iki dairenin sahibi görünen Z.G. de polis tarafından gözaltına alındı. -İKİNCİ KUMARHANE TESPİT EDİLDİ- Ekipler, zanlıların Hocazade Cami yakınlarında da bir kumarhane çalıştırdığı bilgisini elde edince, belirledikleri bu adrese de baskın düzenledi. İkinci adreste de kumar oynanan makineler ele geçiren polis, incelemede kitaplık görünümündeki gizli bir bölmeden yan daireye geçilebildiğini, bu dairede de diğer dairedekine benzer bir gizli kamera düzeneğinin bulunduğunu ve oyuncuların ellerinin gizli kameralarla izlendiğini belirledi. -FİRARİ E.B. ARANIYOR- Polis, zorla alıkonulduğu ileri sürülen M.S'nin, benzer düzenekler oluşturduğu yönündeki iddiaların araştırıldığını bildirdi. Öte yandan firarda olan ve yakalanmasına çalışılan E.B'nin, 11 Kasım 2010 tarihinde cezaevinden çıktığı ve yeni organizasyonlara giriştiği kaydedildi. Zanlıların gözaltında dilekçe vererek, soruşturmanın karakolda yapılması gerektiğini, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade vermek istemediklerini belirttikleri öğrenildi. -8 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI- Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.S, Ö.S, B.Ö, G.K, T.B, E.D, H.Y ve Z.G tutuklanmaları istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık tarafından H.S, H.Y ve T.B serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemede sorgulanan Ö.S, B.Ö, E.D, Z.G ve G.K, ''hürriyeti tahdit'' ve ''zorla alıkoyma'' suçlarından tutuklandı.