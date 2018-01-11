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Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumarhaneye çevrilen apart daireye operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kumar oynatan diğerleri kumar oynayan 9 kişiyi gözaltına aldı

11 Ocak 2018 16:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, kumarhaneye çevrilen apart daireye operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2\'si kumar oynatan diğerleri kumar oynayan 9 kişiyi gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi\'ndeki apart dairede kumar oynandığını tespit etti. Bir süre fiziki takip yapan ekipler, apart dairenin kumarhaneye çevrildiğini ve özellikle belirli günlerde \'özel gün\' adı altında kumar oynandığını belirledi. Geçen salı günü, saat 02.00\'de düzenlenen operasyonda, 2\'si kumar oynatan diğerleri kumar oynayan 9 kişi gözaltına alındı. Dairede yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde 26 bin 440 TL ile 2 bin 300 dolar, para yerine geçen 447 pul, kumar alacakların listesinin bulunduğu 2 ajanda ve 5 zar ele geçirildi.
Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 1813 TL ceza kesildi. Kumar oynatan 2 kişi ise sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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