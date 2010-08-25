Kumarhaneler geri dönüyor

T24- TÜROFED çatısı altında faaliyet gösteren Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) 1998 yılında kapatılan kumarhanelerin yeniden açılması için çalışma başlattı.





GETOB, önce Bakan Günay’a, daha sonra da Bakanlar Kurulu’na Türkiye’nin güneyindeki Muğla, Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi yerleşimlerde otellerin dışında kalması şartıyla kumarhane bölgeleri oluşturulmasını isteyecek. GETOB Başkanı İlhan Açıkgöz, Türkiye’nin referandum süreci içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek önemini kaybetmemesi açısından hazırladıkları casino dosyasını 12 Eylül sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a, daha sonra da Bakanlar Kurulu’nun gündemine sunacaklarını belirtti.



‘KIBRIS’A GİTSE YANMAM’





Daha önceki yıllarda kontrol eksikliği nedeniyle kapatılan Casino’ların turizmde kalkınma adına yeniden açılması gerektiğini anlatan Açıkgöz, Türkiye’ye gelecek kumarhane müşterisinin Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere gittiğini de ifade etti. Habertürk'ün haberine göre, Açıkgöz, “Kıbrıs’a gitse içim yanmayacak. Casino işletmeleri dünyanın bir gerçeği artık. Türkiye’de yasal olmayan kumarın son günlerde iyice ortaya çıktı, gemilerde bile kumarhaneler var. Bunu kontrol edememek devlete büyük oranda vergi kaybettiriyor” diye konuştu.



KAYIT ALTINDA TUTULABİLİR





Bakan Günay ile sık sık bir araya geldiklerini anlatan Açıkgöz, “Konuyu kendisine de açtık ve olumlu tepki aldık. Kumarhanelerin açılması için Bakanlar Kurulu kararı gerekli. Referandum sonrası çalışmalarımız hızlanacak. Konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarına ekim ayında başlayacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu. Özellikle Muğla’da bir pilot bölge oluşturulmasını teklif edeceklerini belirten Açıkgöz, şöyle devam etti: “Otellere yakın olacak binalarda bulunacak Casino’lar, kesinlikle önceki uygulamada olduğu gibi otellerin içinde bulunmayacak. Binalar yeni ve sadece Casino’ya yönelik olacak. Muğla merkez, Marmaris, Fethiye ve Bodrum’daki sürekli olarak kontrol altında bulunacak bölgelerde tesisler kurulacak. Burada kapılardaki görevliler kimlik numarasına göre ziyaretçileri kolaylıkla kayıt altına alabilir ve herhangi sorun yaşanmaz.”



‘FAZLA TURİST GELİR’





Çalışmada, Casino’lardan gelecek vergilerin Türkiye’yi tanıtma fonunda kullanılacağına yer verildiğini belirten Açıkgöz, “Bugün 100 milyon dolar ayrıldı diye hayıflanıyoruz ama tanıtma fonu bütçesi 500 milyon dolar olsa fena mı olur. Fona aktarılırsa en az yüzde 30 daha fazla ve paralı turistin geleceğini öngörüyoruz” dedi.



78 CASINO 1998'DE KAPATILMIŞTI



1998 yılında kapatılmadan önce Türkiye’de toplam 78 adet Casino bulunuyordu. Bu Casino’larda 848 oyun masası ve 8 bin 979 kumar makinesi vardı. Casino’lar kapatıldığı yıl öncesi devlete 5 milyon liralık vergi vermişti. Casinolar Sudi Özkan, Ahmet Hamoğlu, Ergun Berksoy ve Yalçın Sürmeli ile Net Holding bünyesinde faaliyet gösteriyordu. En fazla Casino’su bulunan Sudi Özkan'ın işlettiği 19 kumarhane arasında İstanbul'da Hilton, Divan, İstanbul Princess, Topkapı Olcay, Suadiye Princess, Kumburgaz Princess, Marin Princess, Ortaköy Princess kumarhaneleri, İzmir Hilton, Ankara Stad Oteli, Ankara Hilton, Antalya Talya Oteli, Marmaris Altınyunus Oteli, Bodrum Karia Princess, Bursa Kervansaray Oteli, Kuşadası Korumar ve Adakule otelleri kumarhaneleri bulunuyor.