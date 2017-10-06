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Kumardan mühürlenen dernek lokaline kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökülerek 'tombala' oynadıkları belirlenen 90 kişiye 227'şer lira idari para cezası verildi, dernek yönetici 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

06 Ekim 2017 16:22

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökülerek \'tombala\' oynadıkları belirlenen 90 kişiye 227\'şer lira idari para cezası verildi, dernek yönetici 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak\'ta bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen bir dernek lokaline tekrar baskın düzenledi. Ekipler, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'tombala\' adı altında kumar oynayan 90 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 20 bin 430 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı. Dernek lokalinde bulunan tombala makinasına el koyan ekipler, polis baskınını görmek için binanın dışına ve içersine konulan güvenlik kameralarını da söktürdü.

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