T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kumardan mühürlenen dernek lokalinde yine kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kumar oynatıldığı için mühürlenen 2 ayrı dernek lokalinde mühür sökülerek kumar oynadıkları belirlenen 136 kişiye 227'şer lira idari para cezası kesildi, dernek yöneticisi 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

20 Kasım 2017 20:09

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynatıldığı için mühürlenen 2 ayrı dernek lokalinde mühür sökülerek kumar oynadıkları belirlenen 136 kişiye 227\'şer lira idari para cezası kesildi, dernek yöneticisi 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Hoşnudiye ve İstiklal mahallelerinde bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen 2 dernek lokaline tekrar baskın düzenledi. Ekipler, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'tombala\' adı altında kumar oynayan 136 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 30 bin 872 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRMüdürlüğü AsayişAhlak BürosuHoşnudiyeEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24