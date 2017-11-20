Kumardan mühürlenen dernek lokalinde yine kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynatıldığı için mühürlenen 2 ayrı dernek lokalinde mühür sökülerek kumar oynadıkları belirlenen 136 kişiye 227\'şer lira idari para cezası kesildi, dernek yöneticisi 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Hoşnudiye ve İstiklal mahallelerinde bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen 2 dernek lokaline tekrar baskın düzenledi. Ekipler, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'tombala\' adı altında kumar oynayan 136 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 30 bin 872 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı.

