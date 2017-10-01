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Kumardan mühürlenen derneğe kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kumar oynandığı için mühürlenen dernek binasına polisin düzenlediği baskında mühür sökülerek 'Tombala' oynadıkları belirlenen 60 kişiye 227'şer lira idari para cezası uygulandı

01 Ekim 2017 20:51

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynandığı için mühürlenen dernek binasına polisin düzenlediği baskında mühür sökülerek \'Tombala\' oynadıkları belirlenen 60 kişiye 227\'şer lira idari para cezası uygulandı.
İstiklal Mahallesi Metinbey Sokak\'ta bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen bir dernek lokaline polisler tekrar baskın düzenledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kapıdaki mühür sökülerek içeride \'Tombala\' adı altında kumar oynayan 60 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 13 bin 620 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, dernek yetkilisi H.Y. hakkında da \'kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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