Kumar salonunda bir gece; polis basarsa ceza tombalacıdan

Adana ve Mersin’de gündeme gelen ‘tombala’ vurgunu mercek altına alındı. Adana’nın Seyhan ilçesinde "gizlice girilen" ve 24 saat açık olan mekanda günde 900 oyun oynandığı öğrenildi. Gün içinde patronların tam olarak 80 bin lira kazandığı ifade edildi. Tombala oynatan kişilerin ise hedef kitle olarak asgeri ücretle çalışanları hedef aldığı görüldü. Yakalanan bu kişiler Kabahatler Kanunu’na göre 208 TL para cezası veriliyor. Ancak bu cezayı da zaten mekân sahibi ödüyor.

Mekâna "gizlice" giren Habertürk ekibi, içeride yaşananları şöyle aktardı:

Saat 19.00 sularıydı ve mekânda 80 kişi vardı. 4 duvar arası cezaevi koğuşunu andıran yerin tam ortasında çekiliş fanusu ve karton kutudan çekiliş aparatı bulunuyordu. Çalışanlar önce masa masa dolaşıp tanesi 2.5-150 TL arasında değişen kartları sattı. Çoğu kimse birden çok kart aldı. Oyun 5 dakika sonra başladı. Bir kişi hızlıca çektiği taşları okuyordu. Önündeki kartı kontrol edebilene helal olsun! Ardından da sesler yükseldi: 1’inci çinko, 2’nci çinko... Tam 2 dakika içinde de Tombala! Sonra yeni bir oyun... Her oyunda ortalama 250-300 kart satıldı. Kazanılan para ise aldığınız karta göre değişiyordu. 2.5 TL’lik kart alana 1’inci çinkodan 20, 2’nci çinkodan 40, tombala yaptığı zaman ise 110 TL ödendi. 100 TL’lik kartta yapılan tombaladan ise ödenen para tam 12 bin TL. Oyun oynanması, kart satılması ve para ödenmesi işlemi 7-8 dakikayı bile bulmadan hemen yeni bir oyuna geçiliyordu.

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