Kumar operasyonundan kaçmak istedi, 3. kattan zemine düştü

Antalya'da, kumar oynanan adrese gelen polis ekiplerini görünce pencereden kaçmaya çalışan Recep A. isimli kişi, 3'üncü kattan düşerek, ağır yaralandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti.



Adreste tombala oynayan 100'e yakın kişi, polisin geldiğini duyunca yan binaya geçiş için pencereden çıkmaya çalıştı.



Bu sırada pencereden çıkan Recep A., dengesini kaybederek, 3'üncü kattan önce zemin kattaki kafenin tentesine buradan da beton zemine düştü.



Yerde kanlar içinde yatan Recep A.'yı gören ekipler, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Gözaltına alınan kişilere, idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan ve kumar için kullanılan aletlere de el koyuldu. Yaralı Recep A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. (DHA)