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KUMAR OPERASYONUNDA 30 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 12:58

-KUMAR OPERASYONUNDA 30 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Fatih'te kumar oynadıkları ve oynattıkları öne sürülen 30 kişi yakalandı. Aksaray Çakırağa Camii Sokak'ta bulunan bir sosyal yardımlaşma derneğinde para karşılığında tombala oynatıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Masası Amirliğine bağlı ekipler, müşteri gibi davranarak girdikleri yerde tombala oynandığını tespit etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadıkları ve oynattıkları iddiasıyla biri işletme sahibi olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı.  Bu kişilerle birlikte tombala makinesi ve çok sayıda oyun pulu ele geçirildi. Şubeye götürülen bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı bildirildi. Öte yandan, polisin ramazan ayı boyunca 100'den fazla mekana kumara ilişkin operasyon düzenlediği öğrenildi. 

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