-KUMAR OPERASYONUNDA 26 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Kağıthane'de kumar oynadığı ve oynattığı öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı. Kağıthane Emniyet Evlerde kumar oynandığını belirleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları iddiasıyla 9'u kadın 26 kişiyi gözaltına alınan ekipler, bir rulet masası ile çok sayıda oyun pulu ele geçirdi. Emniyete getirilen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.