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Dünya

KUMAR MAKİNESİNDEN 9,4 MİLYON AVRO KAZANDI PARİS (A.A)

29 Mart 2011 15:34

-KUMAR MAKİNESİNDEN 9,4 MİLYON AVRO KAZANDI PARİS (A.A) - 29.03.2011 - Fransa'nın batısındaki Port-Crouesty kasabasında şanslı bir Fransız, kollu kumar makinesinde, 9 milyon 430 bin 903 avro kazandı. Fransa'da 100 kumarhanedeki 337 kollu kumar makinesinde oynanan "Magic Casinos Jackpot" oyununu kazanan ismi açıklanmayan talihli, ülkede şu ana kadar bu kumar türünde en fazla parayı kazanan kişi oldu. Ülkenin güneyindeki Bagneres-de-Bigorre kasabasındaki kumarhanede geçen yıl bir çift, kollu kumar makinesindeki "Magic Casinos Jackpot'' oyununda 5 milyon 512 bin 448 bin avro kazanmıştı. ''Magic Casinos Jackpot'' isimli şans oyunu, 2009 yılından bu yana Fransız kumarhanelerde oynanıyor. Bu şans oyununda, ülkedeki 100 kumarhanedeki özel kollu kumar makinesi birbiriyle bağlantılı ve ortak işlem görerek hareket ediyor. 

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