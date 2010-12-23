-KUMANDA GÖRÜNÜMLÜ SİLAH İLE GÖZÜNDEN VURDU İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Kadıköy Adliyesine silah sokarak bir sanığı başından vuran Hasan Ç'nin, kumanda görünümü verilmiş bir aletin içine yerleştirdiği düzenek ile ateş açtığı öğrenildi. Olayın ardından el konulan ve X-Ray cihazından geçirilen silah, sinyal vermedi. Kadıköy Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bu sabah Maltepe Cezaevi'nden duruşmaya getirilen tutuklu sanık Mehmet Emin Soylu'yu vuran Hasan Ç'nin, duruşma salonuna dinleyici gibi girdiği belirtildi. Hasan Ç'nin, davanın görüldüğü sırada kumanda görünümlü silahını çıkararak, jandarmalar arasındaki Soylu'ya 2 el ateş ettiği öğrenildi. Kurşunlardan birinin Soylu'nun sol gözüne isabet ettiği, diğerinin ise salonda kimseye isabet etmediği bildirildi. Olayın ardından, saldırgan Hasan Ç, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilirken silaha da el konuldu. Silahın otopark kumandasına benzer bir düzenek içine hazırlandığı, 6.35 milimetre çapında olduğu ve 2 mermi aldığı öğrenildi. Bu arada, polis tarafından el konulan silahın, YARSAV Başkan Yardımcısı olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Nuh Hüseyin Köse ile Cumhuriyet savcıları nezaretinde, adliye binası girişindeki X-Ray cihazından geçirildiği belirtildi. Düzeneğin cihazdan geçirilmesi sırasında cihazın sinyal vermediğinin görüldüğü de kaydedildi. Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan YARSAV Başkan Yardımcısı Köse, ''Bu olay, yargıç ve Cumhuriyet savcılarının yaşama ve uygun koşullarda çalışma haklarının da risk altında olduğunu göstermektedir'' dedi. ''Maalesef adliyelerimizde gelişmiş arama cihazları yok'' diyen Köse, olayın yaşandığı sırada yan salonda duruşmada olduğunu ifade ederek, mahkeme salonunda büyük bir panik havasının yaşandığını gördüklerini anlattı. Öte yandan halen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Mehmet Emin Soylu'nun bir gözünü kaybettiği belirtildi. Soylu'nun sol gözüne isabet eden mermi çekirdeğinin ameliyatla çıkarılmaya çalışıldığı bildirildi.