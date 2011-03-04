-KUMA GETİREN MEMURA ZAM YOK ŞIRNAK (A.A) - 04.03.2011 - Şırnak Belediyesi ile KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu görüşmede ''başlık parası isteyen ya da eşinin üzerine kuma getirenler sözleşmeden yararlanamaz'' yönünde hüküm yer aldı. Tüm Bel-Sen Siirt Şubesi ile Şırnak Belediyesi arasında yapılan toplu görüşmeler anlaşma ile sonuçlandı. Şırnak Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen törende, 49 işçiyi kapsayan sözleşme Belediye Başkanı Ramazan Uysal ile Tüm Bel-Sen Siirt Şube Başkanı Ferit Özdemir arasında imzalandı. Görüşme ile çalışanlara maaşlarının dışında her ay 200 lira, evlenmeleri durumunda bin lira, doğan çocukları için 200 lira, çalışanın kendisinin görev sırasında kaza sonucu ölmesi durumunda 5 bin lira verilmesi öngörülüyor. Belediye Başkanı Uysal, sözleşmenin imzalanmasından sonra yaptığı konuşmada, belediye çalışanlarının eşlerinin şikayeti doğrultusunda aile içi şiddet uygulandığının tespit edildiği durumlarda söz konusu çalışanın sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettiklerinin elinden alınarak çalışanın eşine ödeneceğinin yer aldığını söyledi. Sözleşmeden yararlanan personelin çocuklarının evlenmesi durumunda başlık parası isterse sözleşmede yer alan tüm haklarının iptal edileceğine dikkati çeken Uysal, sözleşme tarihinden sonra eşinin üzerine kuma getirenlerin de sözleşmede yer alan tüm haklarının iptal edileceğini belirtti. Uysal, ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne katılan kadın çalışanlar ücretli izinli sayılacak. Ayrıca '21 Mart Nevruz', '1 Eylül Dünya Barış Günü', '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'ne katılan çalışanlar da izinli sayılacak. Bu yıl ilk kez sözleşmeye kızına başlık parası isteyen veya evliyken eşinin üzerine kuma getirenlerin sözleşmede yer alan tüm haklarının iptal edileceği hükmünü koyduk'' dedi. Tüm Bel-Sen Siirt Şube Başkanı Özdemir ise, bu tür toplumun gereksinimlerini de ön plana alan sözleşmelerin bölgede yaygınlaşmasını arzu ettiklerini ifade ederek, bu tür anlayışların toplumsal ve sosyal sorunların çözümüne katkı sunacağına inandıklarını söyledi.