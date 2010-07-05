'Kuma çözümü' öneren Başkan hakkında suç duyurusu

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'Kadınlara ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli yurttaşlara hakaret'

Bakırcı hakkında suç duyurusu

Kamu Emekçileri Sendikası Platformu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu saat 12:30’da Sultanahmet, Mehmet Akif Park’ında bir basın açıklaması yaptı.“Kadını Aşağılayan Rize Belediye Başkanı Görevden Alınsın” adı altında yapılan basın açıklamasında, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın görevinden istifa etmesi gerektiği ifade edildi.Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, 30 Haziran 2010 tarihinde Hürriyet gazetesine yaptığı,“Güneydoğu bölgesinde yaşayan insanımızın ekonomik zorluklar ve terör belasından dolayı karşılaştıkları mağduriyetleri biliyoruz. Maddi durumu güçlü vatandaşlarımız bu bölgede yaşayan bayanlarla ikinci ya da üçüncü evliliklerini yaparak hısımlık bağları oluşturmaları gerekir. Eşinden çocuğu olmayan vatandaşlarımız da dini nikâhlı olarak bu bölgelerden kız alarak evlenebilirler. Bu şekilde oluşacak hısımlık bağları terörün bağları bölgede destek bulmasını engelleyecektir.” açıklamasıyla tepkileri çekmişti.Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli’ nin basın sözcülüğünü yaptığı açıklamada, Beydilli “Halil Bakırcı’nın yaptığı açıklamalar çok talihsiz. Bakırcı, tüm kadınları ve halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamıştır. Hem kadınlara hem de Güneydoğu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli yurttaşlara hakaret etmiştir. Hükümetin Bakırcı’yı uyarmış olması yetmez, Başkan Bakırcı görevinden derhal istifa etmelidir,” dedi.Beydilli’nin yaptığı basın açıklaması, Kesk üyeleri tarafından sloganlarla sık sık kesildi.“Cinsel, Ulusal, Sınıfsal Sömürüye Son”, “Türk, Kürt Kadınları Kuma Değil Kardeştir”, “Kadın Düşmanı, Bakırcı İstifa” sloganlarının atıldığı basın açıklamasından sonra grup, Halil Bakırcı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılacak olan suç duyurusunu Sultanahmet Adliyesi'ne teslim ettiler.Yazı ve fotoğraf: Ebülfez Demirdaş (MİHA)