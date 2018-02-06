Kum yüklü kamyon virajda devrildi: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te virajda devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Vedat Akbıyık, hafif yaralandı.

Kaza, İzmit D-100 karayolu İstanbul yönünden Bursa yönüne dönüşü sağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Vedat Akbıyık yönetimindeki 41 R 6882 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, hafif yaralanan kamyon sürücüsü Vedat Akbıyık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi\'ne götürerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bağlantı yönünde trafik bir süre tek şeritten verilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI