T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kum yüklü kamyon virajda devrildi: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te virajda devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Vedat Akbıyık, hafif yaralandı

06 Şubat 2018 16:19

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te virajda devrilen kum yüklü kamyonun şoförü Vedat Akbıyık, hafif yaralandı.
Kaza, İzmit D-100 karayolu İstanbul yönünden Bursa yönüne dönüşü sağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Vedat Akbıyık yönetimindeki 41 R 6882 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, hafif yaralanan kamyon sürücüsü Vedat Akbıyık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi\'ne götürerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bağlantı yönünde trafik bir süre tek şeritten verilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHAVedat AkbıyıkKazaD100AşırıVedat Akbıyık yönetimindekiMeydanaSeka Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24