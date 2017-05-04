Kum fırtınası Pekin'i karanlığa gömdü

Çin'in kuzeyindeki kentler ve başkent Pekin bugün büyük bir kum fırtınasının etkisine girdi.

Ülkedeki hava kalitesi krizini tekrardan gündeme getiren fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava karardı.

Ülkedeki hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) limitlerinin çok üzerinde.

Yetkililer, bugün yaşlılar ve çocuklar için dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Pekin'i etkisi altına alan kum parçacıkları Moğolistan ve Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden geldi.

Çinli yetkililer bugün yerel saatle 11.00'de havadaki PM 2.5 tipi parçacıkların metreküpte 500 mikrograma ulaştığını açıkladı.

Bu DSÖ'nün üst limitinin 20 katı.

Havadaki parçacıklar nedeniyle bugün onlarca uçuş da iptal edildi.

Çok sayıda Çinli, kum fırtınasının ardından sosyal medyada hava kalitesinden şikayetçi oldu.

Weibo kullanıcılarından biri "Akciğer kanserine daha yakın hissediyorum" diye yazarken bir diğeri de "Hava kirliliğine alışmıştık, o yüzden yeni bir şey denemenin zamanı geldi. Kum fırtınasıyla kirli hava arasında bir tercih yapmam gerekirse ilkini tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Çin'in kuzeyindeki çok sayıda kentin kışın ısınmak için kömür yakması nedeniyle ülke son yıllarda yoğun hava kirliliğiyle boğuşuyordu.

Kentlerin çöl bölgelerine genişlemesi nedeniyle kum fırtınalarının sıklığı da son yıllarda artış gösterdi.

Yetkililer bununla baş etmek için daha fazla ağaç dikmek, kömür endüstrisini dönüştürmek ve fabrikaları kapatmak gibi yöntemlere başvuruyor.

Pekin en yüksek hava kirliliği uyarısı olan "kırmızı alarmı" ilk defa 2015 yılında ilan etmiş, o tarihten bugüne kadar da birkaç kere daha ilan etmek zorunda kalmıştı.