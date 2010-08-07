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Spor

KULÜPLERİN PRİM BORCU 71 MİLYON TL'Yİ AŞTI ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 13:29

-KULÜPLERİN PRİM BORCU 71 MİLYON TL'Yİ AŞTI ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) spor kulüplerinin sigorta prim borçlarının giderek artması ve bu rakamın 71 milyon TL'yi aşması, futbolcuların bu konuda sıkıntılı günler yaşamasına neden oluyor. SGK'ya borcu olan kulüp sayısındaki artış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmasına neden oldu. Bakan Dinçer, açıklamasında, futbol liglerinde yer alan 278 kulübün, toplam prim borcunun 71 milyon 130 bin 706 lira 32 kuruş olduğunu belirterek, 48 kulübün üst düzey yöneticileri hakkında da icra takibi başlatıldığını kaydetti. Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Ankaragücü ve Manisaspor'un yanı sıra 50 spor kulübünün daha kuruma 100 bin lira ve üzerinde borcu bulunuyor. Kuruma, Turkcell Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün 351 bin 734,31 lira, Manisaspor'un ise 331 bin 325,47 lira borcu gözüküyor. 

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