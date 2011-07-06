Kulüplerin hesaplarında usulsüzlük yapıldı

T24 - Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, suç örgütü tarafından yetkisiz menajerlik yoluyla yüksek miktarda haksız kazanç temin edildiği, bazı spor kulüplerinin hesaplarında usulsüzlükler yapıldığı, bazı futbolcuların da tehdit edilerek kulüpteki alacaklarından zorla vazgeçirildiklerinin tespit edildiği bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak cebir ve şiddet içeren eylemler, yetkisiz futbolcu menajerliği yapılması ve Bank Asya 1. Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübündeki usulsüzlükler nedeniyle Aralık 2010 tarihinde çalışma başlatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, sürdürülen çalışmalarda, suç örgütü tarafından yetkisiz menajerlik yoluyla yüksek miktarda haksız kazanç temin edildiği, bazı spor kulüplerinin hesaplarında usulsüzlükler yapıldığı, bazı futbolcuların da tehdit edilerek kulüpteki alacaklarından zorla vazgeçirildiklerinin tespit edilip, delillendirildiği bildirildi.



Suç örgütüne yönelik olarak 3 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 61 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu kişilerden 2'sinin 4 Temmuz'da soruşturma savcısının talimatıyla savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldığına yer verildi.



Dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen 22 kişiden 7'sinin tutuklandığı da kaydedilen açıklamada, bugün 25 kişinin savcılığa gönderildiği, yarın da 11 kişinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Açıklamada ayrıca 1 kişinin de sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilerek operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait çeşitli çap ve ebatlarda fişek ve boş kovan ile 1 adet ehliyet ele geçirildiği kaydedildi.





