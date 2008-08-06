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Spor

Kulüplerin dediği oldu

Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi, bazı Avrupa kulüplerinin FIFA'nın ''23 yaş ve altı oyuncuların, 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılmasına izin verilecek'' kararına yaptıkl

06 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, kulüplerin, 23 yaş ve altındaki oyuncularını olimpiyatlara göndermeme isteğini haklı bulduklarını belirtirken, gerekçe olarak, ''Olimpiyatlardaki futbol turnuvasının, FIFA'nın takviminde yer almamasını'' gösterdi.

FIFA Başkanı Sepp Blatter de yayımladığı mesajda, ''FIFA'nın fikri değişmedi. Olimpik futbol turnuvaları, bir oyuncunun kariyeri için önemli bir fırsattır, özellikle de genç futbolcular için. CAS'ın, olimpiyat ruhunu dikkate almamasını üzüntüyle karşılıyorum'' ifadelerini kullandı.

La Liga takımlarından Barcelona, forvet oyuncusu Lionel Messi'yi Arjantin Milli Futbol Takımı'na, Bundesliga kulüpleri Schalke 04 ve Werder Bremen de Rafinha ve Diego'yu Brezilya Milli Takımı'na göndermek istememişti.

FIFA, geçen hafta aldığı kararla, söz konusu oyunculara atıfta bulunarak, ''Futbol kulüpleri, olimpiyatlardaki futbol turnuvaları için milli takıma çağrılan 23 yaş ve altı oyunculara izin verilecek'' demişti. Kulüpler de bunun üzerine, CAS'a itirazda bulunmuştu. Bu durumda Messi, Diego ve Rafinha olimpiyatlara katılmayacak.

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